В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с ЕС и ООН по вопросу мигрантов

В МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Он ответил на вопрос о возможности переговоров с ООН и ЕС касательно возвращения на родину мигрантов с границы Белоруссии и Польши.

«Мы сотни раз весьма предметно заявляли о своей готовности к взаимоуважительному диалогу для решения любых, в том числе чувствительных, вопросов», — сказал Глаз.

По его словам, в Белоруссии готовы напомнить об этой позиции.

Ранее представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.