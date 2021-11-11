В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с ЕС и ООН по вопросу мигрантов

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В МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину. 
В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с ЕС и ООН по вопросу мигрантов
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Он ответил на вопрос о возможности переговоров с ООН и ЕС касательно возвращения на родину мигрантов с границы Белоруссии и Польши.

«Мы сотни раз весьма предметно заявляли о своей готовности к взаимоуважительному диалогу для решения любых, в том числе чувствительных, вопросов», — сказал Глаз.

По его словам, в Белоруссии готовы напомнить об этой позиции.

Ранее представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.

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