В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с ЕС и ООН по вопросу мигрантов
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- AP
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.
Он ответил на вопрос о возможности переговоров с ООН и ЕС касательно возвращения на родину мигрантов с границы Белоруссии и Польши.
«Мы сотни раз весьма предметно заявляли о своей готовности к взаимоуважительному диалогу для решения любых, в том числе чувствительных, вопросов», — сказал Глаз.
По его словам, в Белоруссии готовы напомнить об этой позиции.
Ранее представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.