Представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе

Короткая ссылка
Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо назвал катастрофической сложившуюся на белорусско-польской границе ситуацию с ближневосточными беженцами.
Представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе
  • Reuters

«Ситуация катастрофическая, и через день она будет ещё хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены», — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Глава МИД республики Владимир Макей ранее сообщил о принятых мерах из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 11 ноября обсудит ситуацию с мигрантами на границе стран Евросоюза и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить