Представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо назвал катастрофической сложившуюся на белорусско-польской границе ситуацию с ближневосточными беженцами.

«Ситуация катастрофическая, и через день она будет ещё хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены», — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Глава МИД республики Владимир Макей ранее сообщил о принятых мерах из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 11 ноября обсудит ситуацию с мигрантами на границе стран Евросоюза и Белоруссии.