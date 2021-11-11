Представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе
- Reuters
«Ситуация катастрофическая, и через день она будет ещё хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены», — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Глава МИД республики Владимир Макей ранее сообщил о принятых мерах из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.
Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 11 ноября обсудит ситуацию с мигрантами на границе стран Евросоюза и Белоруссии.