Ситуацию на границе стран ЕС и Белоруссии вынесут на обсуждение постсовета ОБСЕ

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 11 ноября обсудит ситуацию с мигрантами на границе стран Евросоюза и Белоруссии.

Reuters

Об этом рассказал в своём Twitter постпред Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский. «Сегодня постоянный совет ОБСЕ обсудит критическую ситуацию на границе Евросоюза, вызванную Белоруссией», — заявил он. Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия не ведёт «гибридную войну» против Евросоюза на белорусско-польской границе. 9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.