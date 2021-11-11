Ситуацию на границе стран ЕС и Белоруссии вынесут на обсуждение постсовета ОБСЕ
- Reuters
Об этом рассказал в своём Twitter постпред Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский.
«Сегодня постоянный совет ОБСЕ обсудит критическую ситуацию на границе Евросоюза, вызванную Белоруссией», — заявил он.
Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия не ведёт «гибридную войну» против Евросоюза на белорусско-польской границе.
9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.