Ситуацию на границе стран ЕС и Белоруссии вынесут на обсуждение постсовета ОБСЕ

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Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 11 ноября обсудит ситуацию с мигрантами на границе стран Евросоюза и Белоруссии.
Ситуацию на границе стран ЕС и Белоруссии вынесут на обсуждение постсовета ОБСЕ
  • Reuters

Об этом рассказал в своём Twitter постпред Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский.

«Сегодня постоянный совет ОБСЕ обсудит критическую ситуацию на границе Евросоюза, вызванную Белоруссией», — заявил он.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия не ведёт «гибридную войну» против Евросоюза на белорусско-польской границе.

9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

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