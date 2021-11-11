Глава МИД Белоруссии сообщил о принятых мерах из-за миграционного кризиса на границе с Польшей

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Белоруссия и Россия приняли необходимые меры по безопасности Союзного государства в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
Глава МИД Белоруссии сообщил о принятых мерах из-за миграционного кризиса на границе с Польшей
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

«Насчёт войск Союзного государства у границы я не могу сказать. Но, конечно же, мы приняли соответствующие меры, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства», — сказал он в интервью РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее выразил обеспокоенность в связи с кризисом с мигрантами на белорусско-польской границе. Он подчеркнул, что подобные ситуации не должны использоваться в политических целях.

Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить расширение санкций против Белоруссии 15 ноября.

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