Глава МИД Белоруссии сообщил о принятых мерах из-за миграционного кризиса на границе с Польшей
- © Leonid Shcheglov/BelTA
- AP
«Насчёт войск Союзного государства у границы я не могу сказать. Но, конечно же, мы приняли соответствующие меры, связанные с обеспечением безопасности Союзного государства», — сказал он в интервью РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее выразил обеспокоенность в связи с кризисом с мигрантами на белорусско-польской границе. Он подчеркнул, что подобные ситуации не должны использоваться в политических целях.
Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить расширение санкций против Белоруссии 15 ноября.