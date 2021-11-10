Генсек ООН Гутерреш обеспокоен ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН следит с беспокойством за ситуацией на белорусско-польской границе и вновь заявляет о важности обеспечения того, чтобы проблемы миграции решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные ситуации не должны использоваться в политических целях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым использование миграционной проблемы в качестве предлога для введения новых санкций в отношении Белоруссии.

Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить расширение санкций против Белоруссии 15 ноября.