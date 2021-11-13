Белоруссия готова сотрудничать с ЕС в сфере безопасности на границе

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Белоруссия готова к сотрудничеству с Евросоюзом по вопросу обеспечения безопасности на границе, заявил постпред страны при ООН Валентин Рыбаков.
Белоруссия готова сотрудничать с ЕС в сфере безопасности на границе
  • Reuters
  • © Leonid Scheglov/BelTA

«Эффективная защита границы может быть обеспечена только в сотрудничестве всех заинтересованных сторон», — приводит ТАСС слова Рыбакова на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что Белоруссия готова к такому сотрудничеству, в том числе с Евросоюзом.

Дипломат добавил, что белорусская сторона ждёт здравого прагматизма от западных государств.

По его словам, на границе сейчас находится более 2 тыс. мигрантов.

Ранее российский представитель в Третьем комитете ГА ООН Степан Кузьменков заявил, что Россия осуждает попытки стран Запада свести счёты с Белоруссией путём обвинений в разжигании миграционного кризиса.

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