Белоруссия готова сотрудничать с ЕС в сфере безопасности на границе
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«Эффективная защита границы может быть обеспечена только в сотрудничестве всех заинтересованных сторон», — приводит ТАСС слова Рыбакова на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Он отметил, что Белоруссия готова к такому сотрудничеству, в том числе с Евросоюзом.
Дипломат добавил, что белорусская сторона ждёт здравого прагматизма от западных государств.
По его словам, на границе сейчас находится более 2 тыс. мигрантов.
Ранее российский представитель в Третьем комитете ГА ООН Степан Кузьменков заявил, что Россия осуждает попытки стран Запада свести счёты с Белоруссией путём обвинений в разжигании миграционного кризиса.