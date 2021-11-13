Россия осудила давление на Белоруссию в свете миграционного кризиса

Россия осуждает попытки стран Запада свести счёты с Белоруссией путём обвинений в разжигании миграционного кризиса, заявил российский представитель в Третьем комитете ГА ООН Степан Кузьменков.

«Несмотря на важность рассматриваемой темы, отдельные западные государства решили использовать её обсуждение в своих конъюнктурных целях», — приводит РИА Новости слова Кузьменкова на заседании комитета.

Он отметил, что российская сторона осуждает недопустимые высказывания представителей США, Канады и ЕС.

«Усматриваем в этих попытках стремление Евросоюза свести политические счёты с автором резолюции, беспочвенно обвинив его в разжигании миграционного кризиса», — добавил представитель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость политики двойных стандартов со стороны Евросоюза в отношении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.