Лавров: у ЕС не должно быть двойного подхода к ситуации с мигрантами в Белоруссии

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Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость политики двойных стандартов со стороны Евросоюза в отношении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
Лавров: у ЕС не должно быть двойного подхода к ситуации с мигрантами в Белоруссии
  • © МИД России

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2 + 2».

«Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией», — сказал Лавров.

Российский дипломат отметил необходимость действовать в одном ключе, полностью уважая принципы международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза намерены 15 ноября обсудить расширение санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен усилить санкционное давление на Белоруссию в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

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