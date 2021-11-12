Лавров: у ЕС не должно быть двойного подхода к ситуации с мигрантами в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров указал на недопустимость политики двойных стандартов со стороны Евросоюза в отношении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2 + 2».

«Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией», — сказал Лавров.

Российский дипломат отметил необходимость действовать в одном ключе, полностью уважая принципы международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза намерены 15 ноября обсудить расширение санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен усилить санкционное давление на Белоруссию в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.