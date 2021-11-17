В Польше анонсировали начало строительства заграждения на границе 15 декабря
- Reuters
«Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнётся 15 декабря», — приводит его слова РИА Новости.
Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией в конце октября.
Ранее стало известно, что семь сотрудников полиции Польши пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией 16 ноября.
Также пострадала сотрудница погранслужбы Польши.
Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Подробнее — в материале RT.