В Польше анонсировали начало строительства заграждения на границе 15 декабря

Строительство заграждения на белорусско-польской границе начнётся 15 декабря, анонсировал польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире «Польского телевидения».

«Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнётся 15 декабря», — приводит его слова РИА Новости.

Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией в конце октября.

Ранее стало известно, что семь сотрудников полиции Польши пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией 16 ноября.

Также пострадала сотрудница погранслужбы Польши.

Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Подробнее — в материале RT.