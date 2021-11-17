В Польше анонсировали начало строительства заграждения на границе 15 декабря

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Строительство заграждения на белорусско-польской границе начнётся 15 декабря, анонсировал польский сенатор Кшиштоф Мруз в эфире «Польского телевидения».
В Польше анонсировали начало строительства заграждения на границе 15 декабря
  • Reuters

«Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнётся 15 декабря», — приводит его слова РИА Новости.

Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией в конце октября.

Ранее стало известно, что семь сотрудников полиции Польши пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией 16 ноября.

Также пострадала сотрудница погранслужбы Польши.

Мигранты ломали ограждение и бросали камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Подробнее — в материале RT.

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