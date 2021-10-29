Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией

Нижняя палата парламента Польши (сейм) окончательно приняла закон о строительстве забора на границе с Белоруссией.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что вскоре данный закон поступит на подпись президенту Польши Анджею Дуде.

Ранее польский лидер уже заявлял, что намерен подписать закон максимально быстро, как только работу над документом завершит парламент.

В сентябре сообщалось, что власти Латвии потратили почти €500 тыс. на закупку колючей проволоки для 37-километрового забора на границе с Белоруссией, сооружение которого призвано противостоять нелегальной миграции.