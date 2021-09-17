За колючей проволокой: как в Латвии пытаются справиться с наплывом мигрантов

Власти Латвии потратили почти €500 тыс. на закупку колючей проволоки для 37-километрового забора на границе с Белоруссией, сооружение которого призвано противостоять нелегальной миграции. Как заявил госсекретарь МВД республики Дмитрий Трофимов, сейчас ведётся поиск компании, которая установит заграждение. В некоторых районах страны действует режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого погранслужбе разрешается использовать физическую силу для выдворения тех, кто незаконно пересёк границу. В Брюсселе ситуацию с мигрантами назвали «гибридной атакой» Белоруссии, а в Литве выразили убеждённость, что Минск в этом вопросе якобы координирует действия с Россией. В Москве подчёркивали, что РФ не имеет отношения к ситуации с нелегалами в Европе. Эксперты также обращают внимание на то, что причиной кризиса стала непродуманная политика Брюсселя и стран Прибалтики в отношении своих соседей.

Латвия закупила колючую проволоку на €488,4 тыс. для возведения временного 37-километрового забора на границе с Белоруссией в качестве меры по борьбе с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил портал Латвийского радио и телевидения (LSM). Как заявил госсекретарь Министерства внутренних дел республики Дмитрий Трофимов, сейчас ведётся поиск компании, которая установит ограждение.

«Идёт опрос о цене на установку. Кабинет министров 10 августа выделил €1,7 млн для 37 км. Поэтому в случае, если по итогам опроса предоставленного финансирования будет недостаточно, конечно, проинформируем об этом отдельно кабинет министров», — приводит слова Трофимова LSM.

Напомним, что 10 августа из-за наплыва нелегалов в республике был введён режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Он будет действовать до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. На помощь пограничникам привлекаются вооружённые силы и полиция. Также госпогранохране дозволяется применять физическую силу и специальные средства, чтобы препятствовать переходу мигрантов на территорию Латвии, а также возвращать тех, кому нелегально удалось пересечь границу, обратно, например в Белоруссию. Помимо этого, на всей территории действия ЧС не принимаются прошения о предоставлении убежища. Как сообщили в Госпогранслужбе, с 10 августа на территорию Латвии не были допущены 1194 нелегальных мигранта.

Белоруссия «атакует»

Многие политики в Латвии убеждены, что за наплывом мигрантов в страну якобы стоит Белоруссия. 16 августа канал LTV7 цитировал заявление премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша: «То, что происходит на латвийско-белорусской границе, — это активная гибридная война, которую белорусский режим ведёт против ЕС, конкретно — против стран Балтии и Польши».

По словам главы кабмина, недовольным жизнью в своём государстве гражданам стоит просить убежища «в стране, куда они прилетели, то есть в Белоруссии».

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева ранее и вовсе отказала мигрантам, стремящимся в Литву, в праве называться беженцами.

«Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолёт, чтобы оказаться в определённом месте и перейти границу», — говорила Голубева в эфире Латвийского радио.

Мнение о том, что Белоруссия ведёт «гибридную атаку» на страны ЕС, поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Давайте называть вещи своими именами: это гибридная атака, направленная на дестабилизацию Европы, и мы этого не потерпим», — заявила она в обращении к Европарламенту 15 сентября.

По её убеждению, Минск использует мигрантов в качестве инструмента.

«Их сажают на самолёты и буквально подталкивают к европейской границе. С этим нельзя мириться. И быстрая реакция Европы тому подтверждение. Будьте уверены, мы продолжим поддерживать Литву, Латвию и Польшу», — подчёркивала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Yves Herman

В связи с этим она указала на необходимость ускорить принятие пакта о миграции и предоставлении убежища. В соответствии с предложением предусматривается общая ответственность стран — членов ЕС за приём или депортацию мигрантов. Им предлагается либо размещать беженцев у себя, либо брать обязательства по отправке на родину тех, кто не получил права остаться на территории Евросоюза. При этом если страна не смогла депортировать нелегала в течение определённого срока, то он остаётся на её территории, а государство получает за это компенсацию в размере €10 тыс. из бюджета ЕС.

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На минувшей неделе, 8 сентября, представительство Европейского союза в Белоруссии заявило протест Министерству иностранных дел республики. По утверждению европейской службы внешних действий, увеличение нерегулярных переходов границы в 50 раз «не является отражением неспособности властей Белоруссии соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми» и не имеет объективных причин.

«ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Белоруссии прекратить эту практику. Нерегулярная миграция не может быть предметом торга», — подчеркнули в представительстве.

В тот же день глава Белоруссии Александр Лукашенко внёс в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии нелегалов. Эта процедура предусматривает возврат лица, незаконно пересёкшего границу, на ту территорию, с которой он осуществил переход.

«В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены. Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

«Рука Кремля»

Эксперты отмечают, что обвинения в росте числа нелегалов, стремящихся в ЕС, звучат в адрес не только Минска, но и Москвы. В частности, в миграционных проблемах Россию и Белоруссию обвинил министр обороны Польши Мариуш Блащак, назвав это «грязной игрой Лукашенко и Кремля». Его мнение разделяет и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, по словам которого в Москве и Минске написаны сценарии, которые угрожают независимости республики.

О якобы существующей координации действий двух стран по нелегалам заявлял министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, миграционный кризис вызван «гибридной атакой».

«Мы убеждены, что Белоруссия с самого начала согласовывала свои действия с Россией», — говорил Анушаускас на встрече по региональной безопасности и обороне с прибалтийскими и польскими коллегами и министрами иностранных дел этих стран.

Он также назвал нынешнюю ситуацию с нелегалами «ценным уроком» и для региона, и для ЕС в целом.

На белорусской границе

Reuters

© Ints Kalnins

В России подобные инсинуации неоднократно опровергались. Так, Владимир Путин на совместной с главой Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции 9 сентября подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к миграционному кризису на европейских границах.

«К совместным действиям меня призывают мои западные коллеги и европейские лидеры некоторых стран, как раз ссылаясь на то, что кризис на белорусско-литовской, белорусско-польской границе возник. Меня просят как-то на это повлиять. Ответ очень простой: это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши», — сказал глава государства.

«Россия здесь ни при чём, это суверенное дело Белоруссии и её соседей», — добавил Путин.

Позднее, 15 сентября, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается нести ответственность за возможные миграционные кризисы, вызванные действиями Запада.

«Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а что было нами осуждено», — сказал Лавров журналистам по итогам совместного заседания глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности.

В свою очередь, Александр Лукашенко обвинил Евросоюз в нежелании брать на себя ответственность за судьбу беженцев из разорённых Западом стран, которые идут в ЕС за лучшей жизнью.

«Мы их не звали, и они вообще к нам не идут. Они через нас идут туда (в ЕС. — RT), куда их позвали. Берите, это ваша проблема... И потом, что вы от нас требуете? Вы против нас каждый день вводите всё новые и новые санкции… И я или белорусский народ должны их защищать на границе? Нет. Они свернули все программы по договору по реадмиссии... Так получайте теперь плоды своей политики», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Демонстрация несостоятельности

По мнению экспертов, желание прибалтийских стран и Польши найти виноватых в притоке нелегалов среди восточных соседей говорит лишь о том, что эти государства не могут сами справляться с вызовами.

«Литва, Латвия и Польша проводят русофобскую и антибелорусскую политику, демонстрируя фальшивость тех принципов, которые постоянно декларируют. Подобная политика свидетельствует, что эти государства являются несостоявшимися, они не способны и в целом боятся отвечать на миграционный вызов. Вместо того чтобы найти решение проблемы, они пытаются уйти, спрятаться от неё», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, намерение Латвии установить забор не даст существенного эффекта, так как эта мера носит временный характер.

«Эти деньги было бы лучше потратить на социальные проекты, развитие трансграничного сотрудничества с Белоруссией, а не на то, чтобы смотреть на соседние государства через колючую проволоку», — считает аналитик.

Беженцы на латвийской границе (август 2021 года)

Reuters

© Ints Kalnins

Эту точку зрения разделяет ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. В разговоре с RT он подчеркнул, что, поддержав кампанию по непризнанию Лукашенко легитимным президентом, страны Прибалтики и Польша лишили себя возможности наладить конструктивный диалог с Минском по миграционной проблеме.

«Непродуманные политические шаги и слишком идеологически предвзятая внешняя политика приводят к подобному положению. Это давнее свойство политических режимов в прибалтийских странах, ведь они проводят курс, который часто вредит им самим, при этом их идеологические и связанные с позиционированием в западном сообществе расчёты всё время перевешивают расчёты конкретной выгоды в отношениях с соседями», — пояснил Неменский.

Он также выразил мнение, что без непосредственного участия Белоруссии напряжённую ситуацию с мигрантами странам ЕС вряд ли удастся решить.

«Колючая проволока — это не серьёзное заграждение, а в большей степени имиджевое мероприятие, призванное успокоить собственное население, продемонстрировать, что правительство хоть что-то делает», — отметил эксперт.

В свою очередь, Владимир Шаповалов заявил, что Евросоюзу, после того как он сможет обратиться напрямую к Минску без угроз и обвинений, можно попытаться взять за образец решения проблемы сценарий, реализованный в середине 2010-х в Турции, которая расселяла у себя беженцев из Сирии за дотации от Брюсселя.

«Уверен, если Белоруссия увидит позитивные сигналы от ЕС, почувствует, что политика в отношении неё изменилась, то решение данной проблемы найдётся. Тем более что у ЕС уже есть опыт диалога с Турцией. В целом этот прецедент позволяет надеяться, что рано или поздно ЕС перейдёт от гибридной войны против Белоруссии к пониманию того, что Минск — восточный сосед, с которым негоже ссориться», — резюмировал Шаповалов.