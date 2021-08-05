Глава МВД Латвии считает, что бегущие в Литву мигранты не являются беженцами

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Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева считает, что нелегальные мигранты, которые незаконно пересекают литовско-белорусскую границу, не являются настоящими беженцами.
Глава МВД Латвии считает, что бегущие в Литву мигранты не являются беженцами
  • ©wikipedia

«Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолёт, чтобы оказаться в определённом месте и перейти границу», — сказала Голубева в эфире Латвийского радио.

Министр выразила мнение, что власти Белоруссии «используют этих людей» для ведения политики в отношении ЕС.

«По сути, эти люди в их стремлении к лучшей жизни являются пешками в чьей-то игре», — цитирует её ТАСС.

При этом она отметила, что «каковы бы ни были их мотивы», страны должны защищать свою границу.

«Если кто-то из них имеет основания претендовать на убежище, мы не сможем это игнорировать, но мы будем очень серьёзно проверять, действительно ли это так», — предупредила глава МВД.

Она призвала пограничников сделать всё возможное, чтобы не дать нелегалам проникнуть в Латвию.

Ранее МИД Белоруссии назвал несостоятельными попытки Литвы обвинить Минск в спланированном миграционном кризисе, отметив готовность к совместному решению сложных вопросов в рамках пограничного взаимодействия.

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