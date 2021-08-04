В Белоруссии прокомментировали ситуацию на границе с Литвой

МИД Белоруссии назвал несостоятельными попытки Литвы обвинить Минск в спланированном миграционном кризисе, отметив готовность к совместному решению сложных вопросов в рамках пограничного взаимодействия.

Как говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства, замглавы МИД Белоруссии провёл брифинг для руководителей и представителей иностранных дипмиссий.

«Попытки литовской стороны представить это как некий спланированный акт и переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны», — говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии заявили, что «подчёркнута полная прозрачность белорусской стороны по данной теме».

«Подтверждена готовность Беларуси к совместному решению всех сложных вопросов, влияющих на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия», — отмечается в сообщении.

В МИД добавили, что Белоруссия «никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и ЕС».

Ранее МИД Белоруссии назвал бездоказательными обвинения со стороны высокопоставленных представителей Евросоюза в адрес Минска в создании миграционного кризиса на границе с Литвой.