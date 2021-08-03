МИД Белоруссии назвал бездоказательным обвинение в миграционном кризисе

Министерство иностранных дел Белоруссии считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой.

«Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы», — заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассмотрит возможность введения санкций против тех белорусских лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис в Литве.

ЕС рассмотрит возможность введения запретительных мер против перевозчиков мигрантов и иных лиц, вовлечённых в нелегальный перевоз людей через границу.

Также сообщалось, что литовский президент Гитанас Науседа в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил о «гибридной атаке» со стороны Белоруссии и попросил у Евросоюза дополнительные человеческие и финансовые ресурсы для сдерживания миграции.