ЕС рассмотрит санкции против Белоруссии из-за мигрантов в Литве
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«ЕС и его страны-члены ответят на продолжающийся всплеск незаконных пересечений границы Евросоюза с территории Белоруссии, чтобы обеспечить целостность нашей внешней границы», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
ЕС рассмотрит возможность введения запретительных мер против перевозчиков мигрантов.
Также будут рассмотрены меры против иных лиц, вовлечённых в нелегальный перевоз людей через границу.
Ранее в Вильнюсе прошла акция протеста против размещения мигрантов в городе Девянишкес на границе Литвы и Белоруссии.