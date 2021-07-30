ЕС рассмотрит санкции против Белоруссии из-за мигрантов в Литве

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Европейский союз рассмотрит возможность введения санкций против тех белорусских лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис в Литве.
ЕС рассмотрит санкции против Белоруссии из-за мигрантов в Литве
  • © REUTERS/Yves Herman

«ЕС и его страны-члены ответят на продолжающийся всплеск незаконных пересечений границы Евросоюза с территории Белоруссии, чтобы обеспечить целостность нашей внешней границы», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

ЕС рассмотрит возможность введения запретительных мер против перевозчиков мигрантов.

Также будут рассмотрены меры против иных лиц, вовлечённых в нелегальный перевоз людей через границу.

Ранее в Вильнюсе прошла акция протеста против размещения мигрантов в городе Девянишкес на границе Литвы и Белоруссии.

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