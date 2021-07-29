В Вильнюсе прошла акция протеста из-за ситуации с размещением нелегалов

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В Вильнюсе прошла акция протеста против размещения мигрантов в городе Девянишкес на границе Литвы и Белоруссии.
В Вильнюсе прошла акция протеста из-за ситуации с размещением нелегалов
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на портале Delfi.

У здания правительства в Вильнюсе на митинг собрались около 400 человек.

Демонстранты стояли с плакатами: «Добро пожаловать в место, где полиция избивает собственных граждан. Бей, смейся. Не помогай», «Остановите мигрантов», «Мы заботимся о своей безопасности» и т. д.

«Они привезли около 300 беженцев к нашему городу. Мы будем жить рядом с бандитами, которые незаконно пересекают границу, они ничего не боятся. Мы обеспокоены нашей безопасностью», — заявил Юрий Кветковский, один из участников акции протеста.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте ранее обратилась к коллеге из Словении Алешу Хойсу с просьбой о созыве внеочередного Совета министров внутренних дел Европейского Союза из-за кризиса, спровоцированного наплывом мигрантов.

На Украине предложили помощь в преодолении миграционного кризиса — по словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, Киев планирует направить в Вильнюс гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией. По словам представителей литовских властей, именно оттуда идёт наплыв нелегалов.

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