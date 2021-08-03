Глава Литвы попросил у ЕС финансовой помощи для защиты от мигрантов

Литовский президент Гитанас Науседа в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил о «гибридной атаке» со стороны Белоруссии и попросил у Евросоюза дополнительные человеческие и финансовые ресурсы для сдерживания миграции.

Науседа рассказал, что с начала года литовскую границу пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов.

«Руководители пришли к единому мнению о том, что действия режима следует расценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, но и против всего ЕС, поэтому должны быть задействованы все дипломатические мощности и все усилия стран — членов ЕС должны быть направлены на укрепление охраны границы ЕС/Литвы и Беларуси», — сообщила пресс-служба литовского лидера.

Также Науседа назвал охрану границы ЕС делом всего Евросоюза.

«Солидарная реакция Европы должна быть быстрой», — сказал он.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что власти рассматривают возможность обратиться к странам — членам Евросоюза с просьбой о размещении части нелегальных мигрантов, которые прибывают в страну из Белоруссии.

2 августа сообщалось, что в палаточном городке на полигоне Руднинкай, где власти Литвы разместили нелегальных мигрантов, начались беспорядки.