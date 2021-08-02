В пункте размещения нелегалов в Литве начались массовые беспорядки

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В палаточном городке на полигоне Руднинкай, где власти Литвы разместили нелегальных мигрантов, начались беспорядки.
В пункте размещения нелегалов в Литве начались массовые беспорядки
  • © PETRAS MALUKAS
  • AFP

Об этом сообщает новостной портал Delfi.

«Недовольство мигрантов, которое вылилось в беспорядки, было вызвано условиями проживания в палаточном городке, разбитом на территории полигона», — заявила советник главы МВД Литвы Лина Лауринайтите-Григене.

По словам участника беспорядков, люди недовольны едой и «водой странного цвета». Он отметил, что один из мигрантов в воскресенье, 1 августа, отравился и ждал помощи медиков на протяжении шести часов.

«Я покинул свою страну ради лучшей жизни. Но у меня на родине было гораздо лучше, чем здесь», — сказал собеседник издания.

На прошлой неделе в Литве 380 нелегальных мигрантов разместили в палаточном городке, расположенном на полигоне Руднинкай.

Премьер-министр страны Ингрида Шимоните ранее заявила, что власти рассматривают возможность обратиться к странам — членам Евросоюза с просьбой о размещении части нелегальных мигрантов, которые прибывают в страну из Белоруссии.

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