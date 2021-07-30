В Литве 380 нелегалов разместили на территории полигона Руднинкай

В четверг, 29 июля, 380 нелегальных мигрантов разместили в палаточном городке, расположенном на литовском полигоне Руднинкай.

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные госпогранслужбы.

«В четверг 380 нелегальных мигрантов... перевели на новое место — в палаточный городок, расположенный на полигоне... Руднинкай Шальчининского района», — говорится в публикации.

В Вильнюсе у здания правительства ранее прошла акция протеста при участии 400 человек против размещения мигрантов в городе Девянишкес на границе Литвы и Белоруссии.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте обратилась к коллеге из Словении Алешу Хойсу с просьбой о созыве внеочередного Совета министров внутренних дел Европейского союза из-за кризиса, спровоцированного наплывом мигрантов.