В Литве 380 нелегалов разместили на территории полигона Руднинкай
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Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на данные госпогранслужбы.
«В четверг 380 нелегальных мигрантов... перевели на новое место — в палаточный городок, расположенный на полигоне... Руднинкай Шальчининского района», — говорится в публикации.
В Вильнюсе у здания правительства ранее прошла акция протеста при участии 400 человек против размещения мигрантов в городе Девянишкес на границе Литвы и Белоруссии.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте обратилась к коллеге из Словении Алешу Хойсу с просьбой о созыве внеочередного Совета министров внутренних дел Европейского союза из-за кризиса, спровоцированного наплывом мигрантов.