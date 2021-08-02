Премьер Литвы заявила о планах попросить ЕС разместить часть мигрантов
- globallookpress.com
Об этом сообщает LRT со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.
По словам политика, в правительстве намерены попросить о помощи в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.
«Мы обсуждаем вопрос о распределении мигрантов по странам — членам сообщества, однако пока не могу сказать, когда Литва обратится с такой просьбой», — заявила Шимоните.
В понедельник, 2 августа, на государственной границе страны за сутки задержали 287 нелегальных мигрантов — это рекордный показатель с начала года. Всего с начала 2021-го в Литву пытались незаконно попасть более 3,8 тыс. мигрантов, что в десятки раз больше, чем в прошлом году.
На прошлой неделе 380 нелегальных мигрантов разместили в палаточном городке, расположенном на литовском полигоне Руднинкай.