Премьер Литвы заявила о планах попросить ЕС разместить часть мигрантов

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В Литве рассматривают возможность обратиться к странам — членам Евросоюза с просьбой о размещении части нелегальных мигрантов, которые прибывают в страну из Белоруссии.
Премьер Литвы заявила о планах попросить ЕС разместить часть мигрантов
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Об этом сообщает LRT со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.

По словам политика, в правительстве намерены попросить о помощи в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.

«Мы обсуждаем вопрос о распределении мигрантов по странам — членам сообщества, однако пока не могу сказать, когда Литва обратится с такой просьбой», — заявила Шимоните.

В понедельник, 2 августа, на государственной границе страны за сутки задержали 287 нелегальных мигрантов — это рекордный показатель с начала года. Всего с начала 2021-го в Литву пытались незаконно попасть более 3,8 тыс. мигрантов, что в десятки раз больше, чем в прошлом году.

На прошлой неделе 380 нелегальных мигрантов разместили в палаточном городке, расположенном на литовском полигоне Руднинкай.

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