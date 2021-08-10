Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией

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Правительство Латвии утвердило предложение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято», — написала глава МВД страны Мария Голубева в своём Twitter.

По её словам, усиление охраны границы произойдёт незамедлительно.

Как уточняет Delfi, со среды, 11 августа, и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.

Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Белоруссию людей, незаконно перешедших государственную границу.

Национальные вооружённые силы и Государственная полиция должны помогать пограничникам не допускать незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

10 августа латвийские пограничники за сутки задержали более 200 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Белоруссией.

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