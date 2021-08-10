В Латвии за сутки задержали более 200 мигрантов

Латвийские пограничники за сутки задержали более 200 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Белоруссией.

Об этом заявил начальник Государственной службы пограничной охраны Гунтис Пуятс в эфире Латвийского телевидения.

«Вчера число задержанных лиц достигло 136, сегодня ночью задержаны уже 65 человек. Учитывая вчерашние и сегодняшние задержания, свободных мест для размещения соискателей убежища фактически больше нет. Ещё есть места для содержания иностранцев, которые не ищут убежища, но, в принципе, все возможности размещения подходят к концу», — цитирует его ТАСС.

По словам Пуятса, власти Латвии намерены размещать новых беженцев в палаточных лагерях.

Ранее Департамент полиции и погранохраны (PBGB) страны решил усилить пограничный контроль в эстонско-латвийской приграничной зоне и портах из-за угрозы притока мигрантов.