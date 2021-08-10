В Латвии за сутки задержали более 200 мигрантов

Короткая ссылка
Латвийские пограничники за сутки задержали более 200 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение границы с Белоруссией.
В Латвии за сутки задержали более 200 мигрантов
  • © Reuters

Об этом заявил начальник Государственной службы пограничной охраны Гунтис Пуятс в эфире Латвийского телевидения.

«Вчера число задержанных лиц достигло 136, сегодня ночью задержаны уже 65 человек. Учитывая вчерашние и сегодняшние задержания, свободных мест для размещения соискателей убежища фактически больше нет. Ещё есть места для содержания иностранцев, которые не ищут убежища, но, в принципе, все возможности размещения подходят к концу», — цитирует его ТАСС.

По словам Пуятса, власти Латвии намерены размещать новых беженцев в палаточных лагерях.

Ранее Департамент полиции и погранохраны (PBGB) страны решил усилить пограничный контроль в эстонско-латвийской приграничной зоне и портах из-за угрозы притока мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить