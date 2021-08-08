Эстония решила усилить контроль на своих границах из-за угрозы притока мигрантов

Департамент полиции и погранохраны (PBGB) страны решил усилить пограничный контроль в эстонско-латвийской приграничной зоне и портах из-за угрозы притока мигрантов.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Как отметил полковник полиции пограничного отдела PBGB Иво Утсар, решение об усилении контроля было принято после оценки происходящего в Латвии.

Отмечается, что власти страны направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы.

Ранее министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал о литовских военнослужащих на границе с Белоруссией.

В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.