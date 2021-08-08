Эстония решила усилить контроль на своих границах из-за угрозы притока мигрантов
Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Как отметил полковник полиции пограничного отдела PBGB Иво Утсар, решение об усилении контроля было принято после оценки происходящего в Латвии.
Отмечается, что власти страны направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы.
Ранее министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал о литовских военнослужащих на границе с Белоруссией.
В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.