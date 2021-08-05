В Литве рассказали о военнослужащих на границе с Белоруссией

Министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал в эфире радиостанции Žinių Radijas о военнослужащих на границе с Белоруссией.

Как он отметил, их число не уступает количеству пограничников.

«Военных, направленных в помощь погранохране, на границе не меньше, чем пограничников, но они рассредоточены», — цитирует его ТАСС.

Анушаускас добавил, что часть военнослужащих участвует в патрулировании вместе с пограничниками, так как у них нет полномочий для применения каких-либо мер к гражданским лицам.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассмотрит возможность введения санкций против тех белорусских лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис в Литве.