В Литве рассказали о военнослужащих на границе с Белоруссией

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Министр обороны Литвы Арунас Анушаускас рассказал в эфире радиостанции Žinių Radijas о военнослужащих на границе с Белоруссией.
В Литве рассказали о военнослужащих на границе с Белоруссией
  • Reuters

Как он отметил, их число не уступает количеству пограничников.

«Военных, направленных в помощь погранохране, на границе не меньше, чем пограничников, но они рассредоточены», — цитирует его ТАСС.

Анушаускас добавил, что часть военнослужащих участвует в патрулировании вместе с пограничниками, так как у них нет полномочий для применения каких-либо мер к гражданским лицам.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассмотрит возможность введения санкций против тех белорусских лиц, которые якобы несут ответственность за миграционный кризис в Литве.

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