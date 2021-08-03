Группу мигрантов дубинками и электрошокерами выдворили из Литвы в Белоруссию
Об этом сообщает ОНТ.
Уточняется, что часть нелегалов смогли просочиться на территорию Евросоюза, но группу из 15 человек задержали на границе.
Принуждение к депортации подтвердил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.
«Применение силы против мигрантов на границе будет зависеть от их поведения. Пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию», — сказал замминистра.
Также беженцы сообщили, что перед выдворением литовские пограничники отобрали у них телефоны и деньги.
Ранее сообщалось, что в палаточном городке на полигоне Руднинкай, где власти Литвы разместили нелегальных мигрантов, начались беспорядки.