Группу мигрантов дубинками и электрошокерами выдворили из Литвы в Белоруссию

Короткая ссылка
В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. По словам беженцев, против них применяли дубинки и электрошокеры.

Об этом сообщает ОНТ.

Уточняется, что часть нелегалов смогли просочиться на территорию Евросоюза, но группу из 15 человек задержали на границе. 

Принуждение к депортации подтвердил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

«Применение силы против мигрантов на границе будет зависеть от их поведения. Пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию», — сказал замминистра.

Также беженцы сообщили, что перед выдворением литовские пограничники отобрали у них телефоны и деньги.

Ранее сообщалось, что в палаточном городке на полигоне Руднинкай, где власти Литвы разместили нелегальных мигрантов, начались беспорядки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить