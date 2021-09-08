Лукашенко внёс в парламент проект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, сообщила его пресс-служба.
Лукашенко внёс в парламент проект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии
  • ©Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в палату представителей национального собрания законопроекта «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС в отношении Минска.

Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства белорусской стороны будут «заморожены», проинформировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостановила своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство», а Брюссель выразил сожаление в связи с этим решением.

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