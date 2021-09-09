Путин: Западу по вопросу мигрантов надо обращаться напрямую к Белоруссии
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«Вы хотите прояснить вопрос, прояснить проблему, хотите по-настоящему, действительно решать? Ну обращайтесь к белорусским властям на любом уровне и решайте проблему с соседним государством», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с белорусским президентом Александром Лукашенко по итогам переговоров в Москве.
Путин отметил, что Москва не может вмешиваться в решение проблем других стран.
«Мы-то здесь при чём», — добавил глава государства.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Лукашенко.
Ранее сообщалось, что власти Польши ввели режим ЧС на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом.