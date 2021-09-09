Путин: Западу по вопросу мигрантов надо обращаться напрямую к Белоруссии

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Президент России Владимир Путин заявил, что Западу по вопросу кризиса с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой необходимо напрямую обращаться к Минску, а не к Москве.
Путин: Западу по вопросу мигрантов надо обращаться напрямую к Белоруссии
  • © Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool / AP

«Вы хотите прояснить вопрос, прояснить проблему, хотите по-настоящему, действительно решать? Ну обращайтесь к белорусским властям на любом уровне и решайте проблему с соседним государством», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с белорусским президентом Александром Лукашенко по итогам переговоров в Москве.

Путин отметил, что Москва не может вмешиваться в решение проблем других стран.

«Мы-то здесь при чём», — добавил глава государства.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Лукашенко.

Ранее сообщалось, что власти Польши ввели режим ЧС на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом.

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