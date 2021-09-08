В МИД Белоруссии напомнили о готовности обсуждать с ЕС проблему мигрантов
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«Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы — по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС, как участники известных коалиций, имеют к этому прямое отношение», — заявил он.
По словам представителя министерства, геополитически Белоруссия не может влиять на выбор путей и пунктов назначения миграции.
«Интересно звучит утверждение ЕС об отсутствии «объективных причин для роста количества нелегальных переходов»… Полагаю, это они могли бы рассказать гражданам стран — доноров, прежде всего, в актуальной ситуации — Афганистану», — сказал Глаз, отвечая на соответствующий вопрос журналиста БЕЛТА.
Он напомнил, что Минск готов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС по этой проблематике.
Как ранее заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, Минск предлагает Брюсселю провести консультации по миграционной проблеме, однако Евросоюз отказывается.