Лукашенко: транзит беженцев в Европу обеспечивает «мафиозная структура» в ЕС

В Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

По словам президента, услуги транзитёров оплачиваются.

«Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитёров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, ещё и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит», — сказал Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА.

Президент добавил, что у «структуры» созданы свои ячейки в Германии, Франции, других государствах.

«Они позвонили друг другу — приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут», — сказал Лукашенко.

Беженцев, по словам главы государства, подвезли к границе Польши — этот транзит «обеспечивают люди».

«Там в самолёт посадят, самолёт сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои — поляки, немцы, украинцы. И всё за деньги», — отметил он.

Лукашенко добавил, что мигранты «не едут в пустое место», а едут к конкретным людям, которые их ждут в Германии: к родственникам или друзьям.

«Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров, — это глупость. Всё это четко организовано. И Беларусь только этап в этом. И абсолютно не главный», — подытожил он.

В июле белорусский президент заявлял о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.