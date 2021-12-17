Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил об убийстве волонтёров на границе

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Запросивший политическое убежище в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.
Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил об убийстве волонтёров на границе
  • Reuters

«Я был в такой ситуации, когда подходил какой-нибудь волонтёр, начинал спрашивать: «Куда вы их (мигрантов. — RT) ведёте?» — а пограничник просто выстрелил ему в лоб», — сказал Чечко в ответ на вопрос, видел ли он, как задерживали на границе волонтёров и представителей общественных организаций.

Он подчеркнул, что видел как минимум два таких случая, и добавил, что убитые являлись поляками.

Ранее в БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии сообщили, что польский военнослужащий Эмиль Чечко попросил политического убежища в республике.

Таким образом он выразил несогласие с проводимой Польшей политикой в отношении миграционного кризиса и с негуманным обращением с беженцами.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Эмиль Чечко имел серьёзные проблемы с законом и уволился из армии.

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