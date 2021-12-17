Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о пропавшем на границе с Белоруссией солдате
- AP
«У солдата, который пропал вчера, были серьёзные проблемы с законом, и он подал рапорт об увольнении из армии. Его никогда не следовало направлять на службу на границе», — написал он в своём аккаунте в Twitter.
Министр потребовал у ответственных лиц разъяснений по поводу случившегося.
Ранее в БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии сообщили, что польский военнослужащий Чечко Эмиль попросил политического убежища в республике.
Таким образом он выразил несогласие с проводимой Польшей политикой в отношении миграционного кризиса и из-за негуманного обращения с беженцами.