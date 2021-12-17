Польский военный попросил политического убежища в Белоруссии

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщило БЕЛТА со ссылкой на белорусский Госпогранкомитет.

В сообщении говорится, что 16 декабря в 17:50 на участке пограничной заставы «Тушемля» Гродненской пограничной группы белорусские пограничники остановили военнослужащего Вооружённых сил Польши Чечко Эмиля 1996 года рождения.

Отмечается, что военный попросил политубежища в Белоруссии, выразив несогласие с проводимой Польшей политикой касательно миграционного кризиса и из-за негуманного обращения с беженцами.

Ранее польская полиция сообщила об обнаружении на границе с Белоруссией тела погибшего нигерийского мигранта.