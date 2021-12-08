Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело погибшего нигерийского мигранта

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Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено в Польше вблизи белорусской границы. Об этом сообщили в полиции Подляского воеводства.
Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело погибшего нигерийского мигранта
  • Reuters

«Тело было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района в 9 км от белорусской границы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рюкзаке погибшего был обнаружен нигерийский паспорт.

Ранее пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи страны Анна Михальская сообщила, что в приграничной территории Польши с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми беженцев. 

29 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве беженца на границе, его тело подкинули белорусским пограничникам.

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