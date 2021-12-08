Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело погибшего нигерийского мигранта
- Reuters
«Тело было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района в 9 км от белорусской границы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в рюкзаке погибшего был обнаружен нигерийский паспорт.
Ранее пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи страны Анна Михальская сообщила, что в приграничной территории Польши с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми беженцев.
29 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве беженца на границе, его тело подкинули белорусским пограничникам.