Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело погибшего нигерийского мигранта

Тело нелегального мигранта из Нигерии обнаружено в Польше вблизи белорусской границы. Об этом сообщили в полиции Подляского воеводства.

«Тело было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района в 9 км от белорусской границы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рюкзаке погибшего был обнаружен нигерийский паспорт.

Ранее пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи страны Анна Михальская сообщила, что в приграничной территории Польши с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми беженцев.

29 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве беженца на границе, его тело подкинули белорусским пограничникам.