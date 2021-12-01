В Польше с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми мигрантов

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На приграничной территории Польши с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми беженцев. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи страны Анна Михальская.
В Польше с начала миграционного кризиса обнаружены тела восьми мигрантов
  • Reuters

«Таких людей было в общей сложности восемь. В том числе один человек, который скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время её нелегального пересечения. Этому человеку была вызвана группа медицинских спасателей. К сожалению, ему не удалось помочь», — приводит РИА Новости её слова.

Михальская добавила, что тело одного мигранта было извлечено из реки Буг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве беженца на границе, его тело подкинули белорусским пограничникам.

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