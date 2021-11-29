Лукашенко заявил о подброшенном белорусским пограничникам теле ещё одного беженца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве ещё одного беженца на границе, его тело подкинули белорусским пограничникам.

«В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью ещё один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застёгивают мёртвого или, может, полумёртвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что 28 ноября на белорусско-литовской границе пограничным нарядом обнаружен труп избитого и истощённого мужчины неславянской внешности.

При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы.

«Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», — отметили в комитете.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не считает, что миграционный кризис на границах Евросоюза быстро разрешится.