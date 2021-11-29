Лукашенко заявил о подброшенном белорусским пограничникам теле ещё одного беженца

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве ещё одного беженца на границе, его тело подкинули белорусским пограничникам.
Лукашенко заявил о подброшенном белорусским пограничникам теле ещё одного беженца
  • Reuters

«В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью ещё один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застёгивают мёртвого или, может, полумёртвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что 28 ноября на белорусско-литовской границе пограничным нарядом обнаружен труп избитого и истощённого мужчины неславянской внешности.

При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы.

«Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», — отметили в комитете.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не считает, что миграционный кризис на границах Евросоюза быстро разрешится.

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