В ЕП подняли вопрос о коллективном финансировании заграждения на границе с Белоруссией

Литовский европарламентарий Людас Мажилис поднял вопрос о возможном переходе к коллективному финансированию деятельности по защите внешних границ ЕС на фоне ситуации с мигрантами, которые хотят попасть в Европу с территории Белоруссии. Об этом говорится в обращении политика к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

Мажилис заявил, что с недавних пор Польша, Литва и Латвия стали очагами нелегальной миграции в Европе «из-за гибридной атаки белорусского режима». По его мнению, Минск якобы намеренно создаёт условия для массового скопления тысяч беженцев, что представляет угрозу этим трём граничащим с Белоруссией государствам.

При этом депутат напомнил о финансовых вопросах, которые Варшаве, Вильнюсу и Риге приходится самостоятельно решать в свете миграционного кризиса.

«Литве, например, пришлось потратить €152 млн, чтобы к осени следующего года закончить строительство 500-километровой стены. Защита внешних границ Шенгенской зоны должна представлять для Европы общий интерес, но связанное с этим финансовое бремя несут лишь Литва, Латвия и Польша», — уточнил европарламентарий.

В связи с этим Мажилис поинтересовался у Еврокомиссии, не намерены ли там в ближайшее время пересмотреть вопрос о финансировании строительства каких-либо «физических барьеров» на границе с Белоруссией. «Если да, то когда это произойдёт?» — уточнил политик.

Ранее польский сенатор Кшиштоф Мруз сообщил о планах Варшавы начать строительство заграждения на белорусско-польской границе из-за ситуации с мигрантами с Ближнего Востока.

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что миграционный кризис на границе двух стран можно урегулировать таким путём.