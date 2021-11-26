В ЕП обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Белоруссией
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«Польша, которая получает от ЕС €114,5 млн на охрану государственных границ, объявила, что в декабре начнёт строительство стены на границе с Белоруссией», — напомнил Майорино.
В связи с этим парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, как она намерена гарантировать, что средства, выделенные Польше для урегулирования ситуации в регионе, не будут использованы для строительства стен.
Наряду с этим депутат отметил, что считает ситуацию на польско-белорусской границе «гуманитарной трагедией», поскольку движение тысяч мигрантов с Ближнего Востока блокируется польскими силовиками, которые оттесняют беженцев, в том числе с применением насилия, слезоточивого газа и водомётов.
«Как Еврокомиссия намерена обеспечить соблюдение прав человека в отношении мигрантов и недопущение применения к ним насилия?» — спросил Майорино у ЕК.
Ранее глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что в результате применения польскими силовиками спецсредств на белорусско-польской границе пострадали 132 человека, в том числе 20 детей.
Президент России Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги также обратил внимание на систематическое нарушение Польшей международных обязательств по защите прав беженцев и факты жестокого обращения польских пограничников с мигрантами.
О планах начать строительство заграждения на белорусско-польской границе ранее сообщил польский сенатор Кшиштоф Мруз. Со своей стороны, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что миграционный кризис на границе двух стран можно решить таким путём.