В ЕП обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Депутат Европарламента от Италии Пьерфранческо Майорино выразил обеспокоенность намерениями властей Польши построить заграждение на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП обеспокоены планами Польши построить стену на границе с Белоруссией
  • AP

«Польша, которая получает от ЕС €114,5 млн на охрану государственных границ, объявила, что в декабре начнёт строительство стены на границе с Белоруссией», — напомнил Майорино. 

В связи с этим парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, как она намерена гарантировать, что средства, выделенные Польше для урегулирования ситуации в регионе, не будут использованы для строительства стен. 

Наряду с этим депутат отметил, что считает ситуацию на польско-белорусской границе «гуманитарной трагедией», поскольку движение тысяч мигрантов с Ближнего Востока блокируется польскими силовиками, которые оттесняют беженцев, в том числе с применением насилия, слезоточивого газа и водомётов. 

«Как Еврокомиссия намерена обеспечить соблюдение прав человека в отношении мигрантов и недопущение применения к ним насилия?» — спросил Майорино у ЕК. 

Ранее глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что в результате применения польскими силовиками спецсредств на белорусско-польской границе пострадали 132 человека, в том числе 20 детей.

Президент России Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги также обратил внимание на систематическое нарушение Польшей международных обязательств по защите прав беженцев и факты жестокого обращения польских пограничников с мигрантами.

О планах начать строительство заграждения на белорусско-польской границе ранее сообщил польский сенатор Кшиштоф Мруз. Со своей стороны, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что миграционный кризис на границе двух стран можно решить таким путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить