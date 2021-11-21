Премьер Польши: в Белоруссии находятся более 10 тысяч мигрантов
«Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тыс., по-прежнему остаются на территории Белоруссии», — сказал Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что вернувшиеся на родину с белорусско-польской границы осознали «безнадёжность этой ситуации».
Моравецкий отметил, что задержанные подозреваемые — «лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных».
«Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе», — добавил премьер.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.
По его данным, у «структуры» созданы свои ячейки в Германии, Франции и других государствах.
Также в июле белорусский президент заявлял о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.