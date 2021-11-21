Премьер Польши: в Белоруссии находятся более 10 тысяч мигрантов

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Белоруссии находятся более 10 тыс. мигрантов. По его словам, с пограничного кризиса власти задержали около 400 человек, замешанных в перевозках людей.

«Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тыс., по-прежнему остаются на территории Белоруссии», — сказал Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что вернувшиеся на родину с белорусско-польской границы осознали «безнадёжность этой ситуации».

Моравецкий отметил, что задержанные подозреваемые — «лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных».

«Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе», — добавил премьер.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.

По его данным, у «структуры» созданы свои ячейки в Германии, Франции и других государствах.

Также в июле белорусский президент заявлял о наличии в Литве преступных группировок, которые занимаются провозом в республику нелегалов.

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