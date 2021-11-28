Президент Литвы не рассчитывает на быстрое завершение миграционного кризиса у границ ЕС
- Reuters
«Рассчитывать на разрешение миграционного кризиса в ближайшее время трудно», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Науседа добавил, что ситуация на границах Евросоюза остаётся непредсказуемой.
Ранее Пограничная служба Литвы сообщила о задержании двух групп мигрантов общей численностью 64 человека на границе с Белоруссией.