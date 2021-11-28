Пограничники Литвы сообщили о задержании 64 мигрантов на границе с Белоруссией

Пограничная служба Литвы сообщила о задержании двух групп мигрантов общей численностью 64 человека на границе с Белоруссией.

«В одной группе, незаконно нарушившей границу с Белоруссией и задержанной пограничниками, было 18 человек, в другой — 46», — приводит DELFI сообщение погранслужбы.

Отмечается, что все мигранты были совершеннолетними, за исключением одной девушки, которая была вместе с родителями.

Ранее начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас заявил, что правоохранительные органы республики готовы к пресечению попыток прорыва границы со стороны мигрантов.