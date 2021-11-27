В Литве заявили о готовности пресекать попытки прорыва границы со стороны мигрантов

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Правоохранительные органы Литвы готовы к пресечению попыток прорыва границы со стороны мигрантов. Об этом заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас.
В Литве заявили о готовности пресекать попытки прорыва границы со стороны мигрантов
  • Reuters

«Мы готовы к любым сценариям развития событий на границе, в том числе к попыткам проникновения на нашу территорию с использованием оружия. Пограничникам помогают армия и полиция, к охране границы привлечено большое количество сил», — приводит ТАСС его слова.

Любаевас отметил, что литовские пограничники получают инструкции по вопросам безопасности и реагирования на возможные провокации.

Ранее в МВД Литвы заявили, что республика готова закрыть границу в случае резкого роста потока нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну через Белоруссию.

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