В Литве заявили о готовности пресекать попытки прорыва границы со стороны мигрантов

Правоохранительные органы Литвы готовы к пресечению попыток прорыва границы со стороны мигрантов. Об этом заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас.

«Мы готовы к любым сценариям развития событий на границе, в том числе к попыткам проникновения на нашу территорию с использованием оружия. Пограничникам помогают армия и полиция, к охране границы привлечено большое количество сил», — приводит ТАСС его слова.

Любаевас отметил, что литовские пограничники получают инструкции по вопросам безопасности и реагирования на возможные провокации.

Ранее в МВД Литвы заявили, что республика готова закрыть границу в случае резкого роста потока нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну через Белоруссию.