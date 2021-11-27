В Литве заявили о готовности пресекать попытки прорыва границы со стороны мигрантов
- Reuters
«Мы готовы к любым сценариям развития событий на границе, в том числе к попыткам проникновения на нашу территорию с использованием оружия. Пограничникам помогают армия и полиция, к охране границы привлечено большое количество сил», — приводит ТАСС его слова.
Любаевас отметил, что литовские пограничники получают инструкции по вопросам безопасности и реагирования на возможные провокации.
Ранее в МВД Литвы заявили, что республика готова закрыть границу в случае резкого роста потока нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну через Белоруссию.