Лукашенко заявил о нежелании ЕС вести переговоры с Белоруссией по беженцам
- AP
На вопрос журналиста о том, как продвигаются переговоры с ЕС по миграционному кризису, Лукашенко ответил: «Никак».
«Они в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Белоруссию», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что страны ЕС обсуждают помощь мигрантам на границе Белоруссии с Польшей.
По её словам, благодаря санкциям «был сорван расчёт президента Белоруссии Александра Лукашенко за счёт невинных людей шантажировать Европу, а именно Польшу и Прибалтийские страны».