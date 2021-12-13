Лукашенко заявил о нежелании ЕС вести переговоры с Белоруссией по беженцам

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о нежелании ЕС вести переговоры с Минском по беженцам.
Лукашенко заявил о нежелании ЕС вести переговоры с Белоруссией по беженцам
  • AP

На вопрос журналиста о том, как продвигаются переговоры с ЕС по миграционному кризису, Лукашенко ответил: «Никак».

«Они в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Белоруссию», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что страны ЕС обсуждают помощь мигрантам на границе Белоруссии с Польшей.

По её словам, благодаря санкциям «был сорван расчёт президента Белоруссии Александра Лукашенко за счёт невинных людей шантажировать Европу, а именно Польшу и Прибалтийские страны».

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