В ФРГ заявили, что в ЕС обсуждают поддержку мигрантов на границе Белоруссии

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны ЕС обсуждают помощь мигрантам на границе Белоруссии с Польшей.
В ФРГ заявили, что в ЕС обсуждают поддержку мигрантов на границе Белоруссии
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Мы интенсивно обсуждали, как мы можем предоставить средства, чтобы эти люди... сейчас смогли получить помощь. Они не виноваты в своём бедственном состоянии, особенно многие дети. Поэтому нам не должно быть всё равно», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, благодаря санкциям «был сорван расчёт президента Белоруссии Александра Лукашенко за счёт невинных людей шантажировать Европу, а именно Польшу и прибалтийские страны».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.

По его данным, у «структуры» созданы свои ячейки в Германии, во Франции и в других государствах.

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