В МИД Белоруссии обвинили ЕС в усугублении миграционного кризиса

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Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.
В МИД Белоруссии обвинили ЕС в усугублении миграционного кризиса
  • AP

«В текущей ситуации именно Белоруссия проявила добрую волю и гуманизм... содействует репатриации, разместила и накормила за свой счёт порядка 2 тыс. человек, которых со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом», — рассказал Глаз в беседе с РИА Новости.

По его мнению, европейская дипломатия прислала в страну делегацию, «которая всего наобещала, но ничего не сделала».

«Мы... ожидаем, что Европейский союз... будет выполнять взятые на себя договорённости в интересах решения проблем людей», — сказал Глаз.

Он также выразил надежду, что это поможет части мигрантов в преддверии новогодних праздников воссоединиться со своими семьями, находящимися в странах Евросоюза.

В Белоруссии ранее заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе.

В конце ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе.

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