Медведев предупредил о риске глобальных последствий миграционного кризиса на границе ЕС

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, кризис может иметь глобальные последствия, которые сегодня трудно предсказать.

«Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжёлых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причём отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать», — цитирует Медведева РИА Новости.

В Белоруссии ранее заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил его внимание на применение Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.