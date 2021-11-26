В Белоруссии заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе

На польско-белорусской границе осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия иностранных воинских контингентов, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Наряду с уже ранее озвученными недружественными шагами по развёртыванию войск и инфраструктуры... мы отмечаем дальнейшие действия наших соседей, направленные на эскалацию обстановки», — приводятся слова Касинского.

Он добавил, что «осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов».

Касинский отметил, что на место прибыли военные Эстонии, которые будут готовить рокадные дороги.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко «призвал польскую сторону пропустить беженцев в Германию».