В Белоруссии заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе
- Reuters
Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Наряду с уже ранее озвученными недружественными шагами по развёртыванию войск и инфраструктуры... мы отмечаем дальнейшие действия наших соседей, направленные на эскалацию обстановки», — приводятся слова Касинского.
Он добавил, что «осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов».
Касинский отметил, что на место прибыли военные Эстонии, которые будут готовить рокадные дороги.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко «призвал польскую сторону пропустить беженцев в Германию».