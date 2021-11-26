Лукашенко призвал Польшу пропустить беженцев в Германию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко «призвал польскую сторону пропустить беженцев в Германию». Об этом сообщается на сайте главы государства.
Лукашенко призвал Польшу пропустить беженцев в Германию
  • Reuters

«Ещё раз прошу поляков, настойчиво прошу: нам не нужны никакие столкновения, тем более войны, пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам, в Беларусь, не в Польшу идут. Они идут в Германию, пропустите их, и будет решена проблема!» — заявил Лукашенко.

Он также обратился к народу Германии.

«Я хочу обратиться к народу Германии: здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии,— заберите, пожалуйста, этих людей к себе», — сказал президент.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр на границе с Польшей, в котором размещены беженцы.

25 ноября консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.

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