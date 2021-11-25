Более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак

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Консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что более тысячи мигрантов изъявили желание покинуть белорусскую территорию и вернуться на родину.
Более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня (зафиксировано. — RT) больше тысячи», — сказал консул, отвечая на вопрос о числе граждан Ирака, желающих вернуться.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза должны заплатить за вывозные рейсы мигрантов с белорусско-польской границы.

25 ноября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что от Еврокомиссии, кроме заявлений о намерениях помочь мигрантам, ничего нет.

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