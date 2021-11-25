Более тысячи мигрантов изъявили желание вернуться из Белоруссии в Ирак
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«У меня (зафиксировано. — RT) больше тысячи», — сказал консул, отвечая на вопрос о числе граждан Ирака, желающих вернуться.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза должны заплатить за вывозные рейсы мигрантов с белорусско-польской границы.
25 ноября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что от Еврокомиссии, кроме заявлений о намерениях помочь мигрантам, ничего нет.