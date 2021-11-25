Лукашенко: ЕС должен заплатить за вывозные рейсы мигрантов с границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза должны заплатить за вывозные рейсы мигрантов с белорусско-польской границы.

Он отметил, что белорусская сторона собирает в аэропорту желающих покинуть Белоруссию мигрантов.

«Пусть европейцы заплатят», — заявил Лукашенко, отметив, что ЕС не выделил «ни копейки» на вывозные рейсы для мигрантов.

Президент Белоруссии добавил, что Минск на данный момент «кормит и поит» беженцев за свой счёт.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что от Еврокомиссии, кроме заявлений о намерениях помочь мигрантам, ничего нет.