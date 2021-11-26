Лукашенко прибыл в логистический центр на границе с Польшей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр на границе с Польшей, в котором размещены беженцы.
Лукашенко прибыл в логистический центр на границе с Польшей
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что президент прибыл в логистический центр у пункта пропуска «Брузги».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты руками Польши, Украины и Прибалтики хотят развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что опасается возможного открытия огня и эскалации насилия на белорусско-польской границе. Также он предложил генсеку НАТО повысить готовность сил альянса на восточном фланге. 

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